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На Камчатке ветра, на Курилах ливни

ИА "Метеоновости" / 16:10 Суббота, 13 июня



Активный циклон, пришедший со стороны Японии, уверенно продвигался в северо-восточном направлении. Атмосферные фронты этого вихря не обошли вниманием ни Хабаровский край, ни Сахалин, дотянулись даже до Магаданской области. 12 и ночью 13 июня сильные дожди прошли на побережье Магаданской области (выпало до 21 мм осадков). На Сахалине осадков было больше, до 38 мм. Настоящий тропический ливень обрушился на северные Курилы. Количество выпавших осадков достигло 91 мм - а это сопоставимо с месячной нормой. Добрался циклон до юга Камчатки. Дожди здесь были не столь сильные, до 25 мм выпало за неполные сутки, а ветер в порывах достигал штормовой силы, 29 м/с в порывах.



14 июня циклонический вихрь станет заполняться, ослабеет влияние атмосферных фронтов. Местами пройдут небольшие дожди, да и ветер в порывах уже не будет столь сильным, до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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