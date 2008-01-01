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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:24 Воскресенье, 14 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

С понижением температуры в дневные часы в столице станет немного прохладнее, продолжится рост атмосферного давления, содержание кислорода в приземном слое воздуха комфортное. Такие погодные условия для большинства метеозависимых и практически здоровых, не связывающих свое состояние с погодой, не являются нагрузочным и не вызывают отрицательных реакций. Но, тем не менее, метеочувствительные люди могут почувствовать себя не комфортно, чаще всего, это проявления психологического характера - склонность к депрессии и тревожности, эмоциональная неустойчивость, как правило, при таких погодных условиях наиболее уязвимы и лица с сердечно- сосудистыми заболеваниями (гипертоники и гипотоники), вегетососудистой дистонией, эндокринными расстройствами. Чтобы снизить негативное влияние погодных факторов, необходимо своевременно принимать лекарственные средства, рекомендованные врачом, контролировать артериальное давление и не допускать его резких скачков. Снять эмоциональное напряжение помогут седативные средства растительного происхождения (настойка валерианы, пустырника, мелиссы, контрастный душ), уменьшить головные боли поможет чай из ромашки или мяты с лимоном и медом, можно увеличить время отдыха на свежем воздухе, что благоприятно скажется на общем самочувствии и восполнит кислородный дефицит в организме. / meteonovosti.ru /
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