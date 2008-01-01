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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:30 Воскресенье, 14 июня

  Июнь нынешнего года не может похвастаться стабильностью. Начало месяца было прохладным, затем пошли дожди, которые сменились жарой. А затем снова прохлада и грозовые дожди.

Нынешний день вполне комфортный. При переменной облачности осадков не ожидается, воздух прогреется до 19..21 градуса, а ветер в порывах усилится до 12-15 м/с, из-за чего будет казаться, что температура воздуха гораздо ниже.

Самым жарким этот день отмечался в 1998 году, в котором в течение 6 дней июня температура устанавливала рекорды. Не стал исключением и день 14 июня. Максимальная температура в городе составила +33.4 градуса, что стало суточным максимумом.

А в утренние часы 14 июня 1885 года был установлен суточный минимум, +3,2 градуса. Заморозков после 12 июня в Москве уже не наблюдалось.

Сильные дожди накрыли город в 1970 году, выпало 62,5 мм осадков, при месячной норме 75 мм. Ранее значение 62,5 мм было рекордом не только дня, но и всего месяца. Но в 2017 году рекордным стал день 30 июня, когда выпало 64,7 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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