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Тропический шторм "NURI" вышел на юго-восток Китая

ИА "Метеоновости" / 11:13 Воскресенье, 14 июня



11 июня в 15 часов по московскому времени на северо-западе Тихого океана сформировалась тропическая депрессия с давлением в центре 1004 гПа, скорость ветра вблизи центра достигала 30 с порывами до 45 узлов, продвигалась на запад, северо-запад со скоростью 9 узлов.



Сутки спустя, 12 июня в 15 часов по московскому времени, она достигла стадии тропического шторма и получила название "NURI", давление в центре понизилось до 998 гПа, скорость ветра увеличилась до 35 с порывами до 45 узлов.



Еще накануне, в субботу 13 июня, в Гонконге, Макао, провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая было объявлено штормовое предупреждение.



По сообщениям Государственного метеорологического центра КНР, утром в воскресенье тропический шторм "NURI" вышел на сушу в провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Шторм пришел на остров Хайлин в 08.50 по местному времени, в центральной части скорость ветра достигала 23 м/с.



Шторм обрушился продолжительными проливными дождями, что и вызвало наводнения. В некоторых районах провинции за минувшие сутки выливалось более 160 мм осадков в час, что и стало причиной резкого повышения уровня воды в реках. Власти Гуйчжоу эвакуировали почти тридцать тысяч человек.



По сообщениям местных метеорологов, ливни, в этой части страны, оказались самыми сильными за последние 60 лет.



Тропический шторм "NURI" со скоростью 20-25 км/ч будет продвигаться на северо-запад и во второй половине воскресенья ослабнет до уровня тропической депрессии. / meteonovosti.ru /



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