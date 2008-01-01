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Новости погоды


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Рекорды тепла дальневосточных островов


ИА "Метеоновости" / 11:38 Воскресенье, 14 июня

  В минувшую субботу на дальневосточные острова вышел ненастный циклон. По мере продвижения, он отметился сильными дождями с грозами на юге Курильской гряды, где и выпало до 21 мм. Сильные дожди количеством до 23 мм циклон принес и на юг Камчатского края, ветер усиливался в порывах до штормового, 28 м/с.

Но помимо осадков, циклон принес порцию тепла, и в некоторых населенных пунктах температура повысилась до рекордных значений.

В Южно-Курильске 13 июня воздух разогрелся до 24.9, прежний абсолютный максимум 19.2 градуса наблюдался тридцать шесть лет тому назад.

Рекордное тепло добралось до Камчатского края. В поселке Ича, что находится в Соболевском районе на побережье Охотского моря, было 20.2, предыдущий рекорд температуры для 13 июня составлял 18.3 градуса и наблюдался в 1992 году.

Воскресный день в Иче обещает быть теплым, а значит, велика вероятность обновления инструментальных наблюдений за погодой. Абсолютный максимум для 14 июня составляет 16.3 градуса и держится с 1943 года. / meteonovosti.ru /
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