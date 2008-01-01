Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
14 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Красноярский край: жара пасует перед дождливым циклоном


ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 14 июня

  В минувшую субботу большая часть Красноярского края находилась под влиянием циклона, с центром над средним течением Оби. Прошли сильные дожди, местами выпало 15-17 мм, в отдельных районах отмечались грозы, ветер усиливался в порывах до штормового.

В воскресенье, 14 июня, в центре и на юге Красноярского края, а также в Тыве, в теплом секторе циклона, жарко, до 30..33 градусов.

Но уже днем погода резко изменится. Приблизится холодный атмосферный фронт, а вместе с ним и зона дождей разной интенсивности и продолжительности, местами сильных и очень сильных, прогремят грозы, выпадет град, в отдельных районах он может быть крупный, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, при грозах шквалы до 20-25 м/с. Зона ненастной погоды распространится и на Эвенкию.

Проливные дожди собьют жару. И в начале новой недели в центре Красноярского края температура понизится до 16..21, на юге до 20..25, в Хакасии уже не выше 23 градусов и только в Тыве местами 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Пн.
15 июн.
+23
Вт.
16 июн.
+27
Ср.
17 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ираншехр		 -3
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100