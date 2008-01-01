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Красноярский край: жара пасует перед дождливым циклоном

ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 14 июня



В минувшую субботу большая часть Красноярского края находилась под влиянием циклона, с центром над средним течением Оби. Прошли сильные дожди, местами выпало 15-17 мм, в отдельных районах отмечались грозы, ветер усиливался в порывах до штормового.



В воскресенье, 14 июня, в центре и на юге Красноярского края, а также в Тыве, в теплом секторе циклона, жарко, до 30..33 градусов.



Но уже днем погода резко изменится. Приблизится холодный атмосферный фронт, а вместе с ним и зона дождей разной интенсивности и продолжительности, местами сильных и очень сильных, прогремят грозы, выпадет град, в отдельных районах он может быть крупный, ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, при грозах шквалы до 20-25 м/с. Зона ненастной погоды распространится и на Эвенкию.



Проливные дожди собьют жару. И в начале новой недели в центре Красноярского края температура понизится до 16..21, на юге до 20..25, в Хакасии уже не выше 23 градусов и только в Тыве местами 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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