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Новости погоды


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Астраханская область: жарко, сухо и пожароопасно


ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 14 июня

  Накануне, 13 июня, Астраханская область находилась в теплом секторе южного циклона. Повсеместно температура воздуха превышала +30 градусов, а в отдельных населенных пунктах она достигла рекордных значений.

Среди рекордсменов, областной центр - Астрахань, где 13 июня был установлен новый абсолютный максимум 38.3, что выше предыдущего всего лишь на 0.7 градуса, наблюдавшегося в 1998 году. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 7.7 градуса.

Обновились инструментальные наблюдения и в Верхнем Баскунчаке, после полудня было зафиксировано 40.5, прежний рекорд для этого дня 39 градусов и случился он в том же 1998 году.

За прошедшие 13 дней июня в Астраханской области осадков выпало очень мало. В Астрахани только 5 мм при норме в 25 мм, что составляет 21%.

До середины новой недели в Астраханской области сохранится сухая и жаркая погода с температурой днем до 32..35 градусов, но до рекордов дело, скорее всего, не дойдет.

При таких погодных условиях в большинстве районов Астраханской области сохранится высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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