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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:05 Понедельник, 15 июня

  Предстоящим днём погода в Московии будет формироваться под влиянием антициклона, который порадует жителей и гостей региона солнцем и теплом.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 15 июня при переменной облачности и умеренном юго-восточном ветре воздух в столице прогреется до 23..25 градусов, по области до 20..25. Осадков не ожидается. Влажность уменьшится. Содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. А вот повышенное атмосферное давление, 752 мм рт. ст., может стать причиной недомогания у метеозависимых людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями.

Для лиц, не связывающих свое состояние с влиянием погодных факторов, такие внешние условия являются благоприятными, комфортны они и для тех, кто тяжело переносит жару, особенно при легочной и сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, эндокринных нарушениях.

Такие погожие дни следует посвятить отдыху на свежем воздухе, проводить дыхательную гимнастику, принимать (если нет противопоказаний) солнечные и воздушные ванны.

Геомагнитный фон 15 июня ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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