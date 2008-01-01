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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:43 Понедельник, 15 июня



Холодный воздух, вторгшийся на территорию московского региона, дал перевести дух от жары. Но передышка оказалась короткой. Уже сегодня в Москве температура повысится до 23..25 градусов, а в последующем вновь вернется к тридцатиградусным значениям.



Самая высокая температура, 33.9 градуса, 15 июня наблюдалась в 1998 году, в котором в течение 6 дней подряд было рекордно жарко.



В ранние утренние часы 15 июня 1900 года был установлен суточный минимум, +2.6 градуса. И с тех пор холоднее не было ни разу



В 1957 году на Москву обрушились сильные дожди, налило 26.7 мм, при месячной норме 75 мм. / meteonovosti.ru /



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