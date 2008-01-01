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Новости погоды


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В Мурманской области жару унесли северные ветры


ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 15 июня

  В выходные дни на Кольском полуострове было жарко и солнечно. Положительные температурные амплитуды превышали норму на 10-12 градусов. В самом южном городе Мурманской области Кандалакше воздух разогрелся до +29,3 градусов, что стало новым рекордом для этого дня, превысив ровно на 1 градус значения 2006 года.

В столичном Мурманске в воскресенье, 14 июня, температура так же приблизилась к максимуму, здесь прогрелось до +27 градусов, но до рекорда 1992 года все же не хватило 0,8 градусов.

В понедельник, 15 июня, зону комфорта подпортят холодные атмосферные фронты с северным ветром и ливневыми дождями. В Мурманске днем не выше +9:10 градусов, а в ночные часы температура понизиться до +6:+8 . И если ко вторнику, 16 июня, дожди при переменной облачности и прекратятся, но и жаркими дням уже не побалует жителей погода.

Лишь в четверг, 18 июня, температура воздуха ненадолго приблизится к 20-градусной отметки, но небо снова станет пасмурным, и дождь не позволит ощутить летнее настроение в полной мере. Рабочая неделя завершится для мурмончан с дневными температурами +13..+15, а ночью не выше +3..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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