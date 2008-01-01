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На Камчатке солнечно всю предстоящую неделю

ИА "Метеоновости" / 12:09 Понедельник, 15 июня



Над Камчаткой устойчиво расположился высотный антициклон. Сильные порывистые ветра ненадолго оставили в покое полуостров. Уж ровно неделю нет дождей и пасмурной погоды. Но вместе с этим, и температурный фон здесь понизился и уже который день держится меньше среднемесячных климатических значений на 2-4 градуса, сто стало поводом для обновления температурных рекордов. На восточном побережье на метеостанции Семячик 14 июня температура опустилась до 0,7 градусов, что на 0,2 меньше, чем в 1953 году.



До середины недели никаких перемен в погоде в Камчатском крае не ожидается, повышенный фон атмосферного давления не подпустит ненастья к границам. В Петропавловске-Камчатском при малооблачной погоде всю неделю температура ночью и днем будет сохранять равные значения +4..+6 градусов. В Семячике дожди ждут только к субботе, а до этого днем температура +12..+14 и ночи с понедельника станут теплее, уже не ниже +5..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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