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Москва на предстоящей недели вновь во власти жары и грозы

ИА "Метеоновости" / 13:07 Понедельник, 15 июня







Первая неделя выдалась для москвичей довольно не ласковой по погоде: на столицу выпало около 64% небесной влаги, и температурный фон отставал от нормы почти на 3 градуса.



Лишь 7 июня лето вошло в столицу полноправной хозяйкой. Всю вторую неделю июня температурный фон стремился к 30-ти градусной отметки под сопровождения грозовых ливней. Финальной точкой по норме осадков стала суббота, 13 июня, когда на город обрушилось 23% от месячной нормы дождя. В итоге, копилка осадков превысила свою месячную норму на 108%.



Воскресенье и текущий понедельник решили сделать передышку для жителей столицы и не выходить за рамки климатических значений..



Но вот со вторника, 16 июня, на территорию центральной России вновь решительно возвращается жаркая погода, которая неизбежно будет сопровождаться летними грозовыми дождями.



При повышенном фоне атмосферного давления, температура воздуха по прогнозу обещает всю рабочую неделю превышать норму на 4-6 градусов.



В ночь на вторник, 16 июня, еще +15..+17 градусов, а все последующие ночи с столице +19...+21 градус. Днем температура воздуха в Москве будет повышаться до +24..+29 градусов.



Но все же абсолютного максимума температуры июнь 2020 года вряд ли достигнет. Он держится уже 199 лет, когда 21 июня 1901 года воздух раскалился до +34,7 градусов. / meteonovosti.ru /



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