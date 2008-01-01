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Иркустк от жары через холод вернется в норму

ИА "Метеоновости" / 13:56 Понедельник, 15 июня



Жаркую погоду в Иркутскую область в выходные принес теплый атмосферный фронт. Медленно смещаясь по региону на восток и закачивая южный воздух прогретой Азии в свой теплый сектор, он поспособствовал новому температурному рекорду в Иркутске: 14 июня температура воздуха здесь повысилась до 32,0 градусов, сместив значения в 31,7, которое продержалось для этого дня целых 195 лет.



Но за теплым фронтом, неизбежно следует холодный, и именно он станет причиной резкого похолодания во вторник, 16 июня: с северным порывистым ветром до 12 м/с в ночные часы ворвутся ливневые дожди, которые собьют пыл. Температура будет иметь обратный суточный ход, а значит, в ночные часы будет теплее (+14..+17) градусов, чем днем во вторник (всего +10..+12 градусов).



Циклон не задержится в регионе и уже, со среды, 17 июня, ему на смену придет гребень обширного антициклона, центр которого расположился над Татарстаном. Под его влиянием, облачных полей станет меньше, и воздух вновь начнет постепенно прогреваться.



К концу текущей рабочей недели в Иркутске при слабом ветре и переменной облачности прогнозируется температура воздуха до +26...+28 градусов днем и +10..+12 ночью. Что и будет являться климатической нормой среднесуточной температуры, которая в июне для Иркутска составляет 14..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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