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Белоруссии всю рабочую неделю грозят теплые ливни

ИА "Метеоновости" / 16:37 Понедельник, 15 июня



Атмосферные фронты западного циклона, с центром над Балканским полуостровом, под влиянием температурных контрастов на высоте, находятся на пике своей активности.



Неустойчивой теплой воздушной массе на территорию России мешает пробраться обширный антициклон, а с запада ее теснит антициклон с центром над Испанией. Выход своей энергии она пытается осуществить через Восточную и Южную Европу. Здесь уже который день ненастно.



Постепенно непогода приблизилась и к Белоруссии. На большей части территории здесь 15 июля, во второй половине, дня при усилении ветра до 15-20 м/с, ожидаются ливневые дожди и грозы, которые будут формировать погоду в течение всей рабочей недели. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется +15..+20 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25...+30 градусов.



Лишь 17 июля, вероятность дождя небольшая, но дневные конвективные грозы, вряд ли смогут предоставить передышку даже в среду. / meteonovosti.ru /



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