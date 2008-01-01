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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Вторник, 16 июня



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. В Московском регионе установится жаркая погода. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве прогреется до 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



После кратковременного ослабления, на московскую землю вновь возвращается жара. В дневные часы воздух будет прогреваться до 28..30 градусов, уменьшится влажность, атмосферное давление чуть выше нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха благоприятное для организма, особенно в ранние утренние часы.



Для метеозависимых людей, страдающих аллергической бронхиальной астмой, полинозами и другими проявлениями аллергии, существует риск ухудшения самочувствия и обострения аллергических проявлений. Необходимо строгое соблюдение рекомендаций врача, избегать пребывания в лесопарковых зонах или же носить маску, чаще промывать теплой водой носоглотку, иметь всегда при себе средства первой помощи.



Геомагнитный фон 16 июня прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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