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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:33 Вторник, 16 июня

  Москва с южными ветрами возвращается в солнечное тепло. И если верить народной примете сегодняшнего дня, то предстоящее лето не должно быть дождливым, ведь Лукьян-ветренник только с северо-западным ветром грозил таким неблагоприятным прогнозом.

Если обратиться к статистике метеорологических наблюдений за погодой в столице, то 16 июня текущего года можно назвать весьма благоприятным. Ведь не так промозгло, как в далеком 1879 году, когда температура воздуха опустилась до +2,0 градусов, и не так душно, как в 1946 году, когда воздух прогрелся до +32,5 градусов.

И дожди в этот день не огорчат москвичей, как в 1936 году, когда на город за сутки вылилось больше половины месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+21
Вт.
16 июн.
+27
Ср.
17 июн.
+29
Чт.
18 июн.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Бендер-Махшехр		 -6
Квинстаун

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Алжир

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