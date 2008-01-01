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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:33 Вторник, 16 июня



Москва с южными ветрами возвращается в солнечное тепло. И если верить народной примете сегодняшнего дня, то предстоящее лето не должно быть дождливым, ведь Лукьян-ветренник только с северо-западным ветром грозил таким неблагоприятным прогнозом.



Если обратиться к статистике метеорологических наблюдений за погодой в столице, то 16 июня текущего года можно назвать весьма благоприятным. Ведь не так промозгло, как в далеком 1879 году, когда температура воздуха опустилась до +2,0 градусов, и не так душно, как в 1946 году, когда воздух прогрелся до +32,5 градусов.



И дожди в этот день не огорчат москвичей, как в 1936 году, когда на город за сутки вылилось больше половины месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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