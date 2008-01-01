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На севере Якутии рекордная жара, на юге сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 16 июня



Новая неделя в Якутии началась с сильных дождей с грозами и рекордного тепла.



Циклон, центр которого накануне располагался на востоке Таймыра, охватил своим теплым сектором большую часть Якутии. Однако, основной приток тепла пришелся на арктическое побережье и восток республики, где и были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В поселке Чокурдах, что находится на реке Индигирка, впадающей в Восточно-Сибирское море, 15 июня воздух разогрелся до 27.4, что выше предыдущего рекорда на 3.2 градуса, продержавшегося чуть более пятидесяти лет. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 13.2 градуса.



15 июня обновился и абсолютный максимум в Зырянке, населенном пункте расположенном на реке Колыме, после полудня столбик термометра остановился у отметки 29.6, прежний 28.9 градуса наблюдался в 2008 году.



Атмосферные фронты, которые перемещались по Якутии, отметились сильными дождями с грозами, местами выпало до 15 мм.



Сегодня, 16 июня, циклон, который перемешается вдоль арктического побережья, при перепадах атмосферного давления, отметится здесь штормовым ветром до 24 м/с, на севере ветер немного слабее, 17-22 м/с.



В середине недели в центре Якутии преимущественно без осадков и жарко, 25..30, на остальной территории местами прошумят дожди кратковременного характера, на юго-западе местами ливни и грозы, при грозах усиление ветра в порывах 15 м/с и около +20 градусов. / meteonovosti.ru /



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