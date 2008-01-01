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Новости погоды


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О пожароопасности на территории России


ИА "Метеоновости" / 12:09 Вторник, 16 июня

  Пожароопасный сезон на территории России в нынешнем году наступил в марте месяце. Первой "ласточкой" стал Забайкальский край, затем к нему присоединились Бурятия, Иркутская Амурская области, Хабаровский край.

По мере того, как на территории России установилась теплая, а в отдельных регионах сухая и жаркая погода, расширялась и география пожаров.

На сегодняшний день высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность наблюдается на Европейском Севере, юге Центрального федерального округа, в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии, на севере Ставропольского края и Дагестана, в Саратовской, Оренбургской областях, на юго-востоке Башкортостана, юге Уральского федерального округа, юге Омской, западе Томской областей, в Алтайском крае, Бурятии, Забайкальском крае, на востоке Якутии, в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Наиболее сложная пожароопасная обстановка складывается в Камчатском крае. 10 июня в Камчатском крае в нескольких километрах от села Эссо, загорелся валежник, площадь возгорания составляла 3 га. Сразу ликвидировать возгорание не удалось. К 14 июню площадь пожара достигла 300 га, а к 16 июню уже 750 га. В связи со сложившейся ситуацией в Быстринском районе Камчатского края был объявлен режим ЧС.

Причиной возгорания стала сухая погода, что в свою очередь, затрудняет тушение, да еще к тому же пожар располагается в труднодоступной местности, на крутом склоне. Подобраться к нему невозможно, поэтому используется авиация.

В настоящее время огонь уходит в противоположную сторону от населенного пункта и селу не угрожает. Но, если ветер изменит направление, то ситуация может измениться.

В предстоящие два-три дня в Камчатском крае преимущественно без осадков, ветер слабый и 21..26 градусов. / meteonovosti.ru /
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