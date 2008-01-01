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Новости погоды


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Рекордная жара покидает Бурятию


ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 16 июня

  В понедельник, 15 июня, Республика Бурятия находилась в теплом секторе циклона, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 5-7 градусов. Не обошлось и без рекордно высоких значений.

В Баргузине воздух прогревался до 32.2, тем самым был низвергнут рекорд 1958 года с температурой 30.7 градуса.

В столице республики Улан-Удэ, новый абсолютный максимум для этого дня теперь 34.4, что выше предыдущего на 1.1 градуса. продержавшегося с 2012 года.

В предстоящие два-три дня Бурятия будет находиться вблизи атмосферного фронта с волнами, который местами и прольет непродолжительные дожди с грозами. В среду северо-западный ветер в отдельных районах усилится в порывах 15-19 м/с, и жара спадет днем до 23..28, в Улан-Уде до 22..24 градусов. Во второй половине недели температура начнет повышаться и вернется к тридцатиградусным значениям, но рекордов не достигнет. / meteonovosti.ru /
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