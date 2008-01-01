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Карелию бросает из рекордной жары в прохладу

ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 16 июня



На большей части Европейской России погода балует теплом и солнцем. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 2-4, а в отдельных районах и на 6-8 градусов. Редкий день обходится без рекордов. Вот и минувший понедельник не стал исключением.



Лидером по жаре стала Карелия. В Калевале 15 июня обновился абсолютный максимум температуры новый 27.6, прежний 26.8 градуса наблюдался в 1964 году. В Кемь-Порту хватило всего-навсего одной десятой градуса для нового рекорда 28.2, предыдущий 28.1 продержался 28 лет.



В середине недели большая часть Карелии окажется под присмотром скандинавского антициклона, центр которого переместится на Кольский полуостров. Он отодвинет к югу атмосферный фронт. На севере Карелии без осадков, на юге местами соберется небольшой дождь, днем рекордная жара ослабеет до 19..24, на юге не выше +28 градусов.



Во второй половине недели очередной циклон с севера Ботнического залива начнет вытеснять антициклон на восток. В Карелии прошумят небольшие дожди кратковременного характера, в четверг в отдельных районах ливни, прогремят грозы, днем 21..26 в четверг на юге до 30 градусов, в пятницу на севере 14..19. / meteonovosti.ru /



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