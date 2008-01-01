Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
16 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки подступают к Европейскому Северу


ИА "Метеоновости" / 13:33 Вторник, 16 июня

  Над севером Сибири располагается область пониженного атмосферного давления, которую формируют два циклона, один из центром располагается над северной акваторией Карского моря, а другой у восточного побережья Таймыра. По Европейскому Северу протянулся холодный атмосферный фронт, за которым от северо-западного побережья Скандинавии надвигается антициклон. По его восточной периферии опускается свежий воздух, чье вторжение, как правило, сопровождается осадками и порывистым ветром.

В предстоящие сутки в Ненецком округе небольшие осадки в виде дождя и снега, северо-западный ветер местами окрепнет в порывах 15-20 м/с, в течение суток только 2..7 тепла. В четверг осадки (дожди, ночью местами с мокрым снегом) ослабеют и пройдут не везде, при прояснениях в ночные часы воздух прихватит заморозок до -1 градуса.

На севере Коми дожди со снегом и сильный ветер в порывах до 20 м/с, ночью понижение температуры до 0..+5 градусов. Заморозки до -1 градуса ожидаются в ночь на пятницу. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Вт.
16 июн.
+27
Ср.
17 июн.
+29
Чт.
18 июн.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Даммам		 -2
Инукджуак

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ногалес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100