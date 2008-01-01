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Заморозки подступают к Европейскому Северу

ИА "Метеоновости" / 13:33 Вторник, 16 июня



Над севером Сибири располагается область пониженного атмосферного давления, которую формируют два циклона, один из центром располагается над северной акваторией Карского моря, а другой у восточного побережья Таймыра. По Европейскому Северу протянулся холодный атмосферный фронт, за которым от северо-западного побережья Скандинавии надвигается антициклон. По его восточной периферии опускается свежий воздух, чье вторжение, как правило, сопровождается осадками и порывистым ветром.



В предстоящие сутки в Ненецком округе небольшие осадки в виде дождя и снега, северо-западный ветер местами окрепнет в порывах 15-20 м/с, в течение суток только 2..7 тепла. В четверг осадки (дожди, ночью местами с мокрым снегом) ослабеют и пройдут не везде, при прояснениях в ночные часы воздух прихватит заморозок до -1 градуса.



На севере Коми дожди со снегом и сильный ветер в порывах до 20 м/с, ночью понижение температуры до 0..+5 градусов. Заморозки до -1 градуса ожидаются в ночь на пятницу. / meteonovosti.ru /



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