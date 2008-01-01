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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 17 июня
Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влияние обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.
По-летнему жаркая и солнечная погода в Москве и области сохранится и в среду. На фоне повышенного атмосферного давления влажность уменьшится, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатических значений.
Для большинства практически здоровых и метеозависимых людей, в частности с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такие погодные условия являются благоприятными. Но многие метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, метаболический синдром), солнечной крапивницей и другими аллергическими расстройствами, могут отмечать недомогание и ухудшение самочувствия. Обязательно следует выполнять рекомендации врача, принимать лекарства, снижающие проявления аллергии, соблюдать питьевой режим, все это поможет уменьшить неблагоприятные симптомы. В дневные часы стараться меньше находиться на солнце, улучшить самочувствие помогут и водные процедуры (особенно контрастный душ с расширением температурной разницей, и завершать процедуры умеренно холодной водой). / meteonovosti.ru /
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