Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
17 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 17 июня

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влияние обширного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

По-летнему жаркая и солнечная погода в Москве и области сохранится и в среду. На фоне повышенного атмосферного давления влажность уменьшится, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатических значений.

Для большинства практически здоровых и метеозависимых людей, в частности с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такие погодные условия являются благоприятными. Но многие метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, метаболический синдром), солнечной крапивницей и другими аллергическими расстройствами, могут отмечать недомогание и ухудшение самочувствия. Обязательно следует выполнять рекомендации врача, принимать лекарства, снижающие проявления аллергии, соблюдать питьевой режим, все это поможет уменьшить неблагоприятные симптомы. В дневные часы стараться меньше находиться на солнце, улучшить самочувствие помогут и водные процедуры (особенно контрастный душ с расширением температурной разницей, и завершать процедуры умеренно холодной водой). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+19
Ср.
17 июн.
+29
Чт.
18 июн.
+30
Пт.
19 июн.
+29
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Доха		 -8
Квинстаун

некомфортное место: Йоханнесбург
комфортное место: Анкара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100