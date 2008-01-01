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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:58 Среда, 17 июня



В столичный регион вернулась жара. Сегодня, 17 июня, при слабом ветре воздух в Москве прогреется до 28..30 градусов. Но до рекорда вряд ли дойдет. Абсолютный максимум этих суток составляет 30.8, который и держится с 1892 года.



Рекордно низкой температура 3.8 градуса тоже останется в прошлом, за 1966 годом.



1963 год в инструментальных наблюдениях за погодой в Москве записан как ненастный, 15 июня вылилось 20.1 мм осадков при месячной норме в 75 мм.



В прошлом, 2019 году, в этот день в столице было тепло: ночью 12 градусов, днем температура повысилась до 26.6 градусов и без осадков. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 3.6 градуса. / meteonovosti.ru /



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