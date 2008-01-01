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На арктическом побережье Якутии рекордная жара
ИА "Метеоновости" / 09:57 Среда, 17 июня
На востоке России температурный режим явно не соответствует сезону. В то время, как в южных районах округа: в Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине, лето не спешит порадовать теплом, среднесуточная температура отстает от нормы на 2-4 градуса, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке по-летнему жарко. На арктическом побережье Якутии температура выше обычных для этого времени года значений на 8-12 градусов.
Максимальная температура во вторник днем повышалась здесь до 28..30 градусов, а в южных районах Хабаровского края было всего лишь 16..18 градусов.
При таких высоких значениях в ряде городов температура установила новые рекорды суточного максимума. Так, в якутском поселке Чокурдах, расположенном на семидесятой широте, температура повысилась до +29 градусов. Всего одного градуса не хватило температуре до установления абсолютного максимума июня. Аналогичная жара наблюдалась здесь и в прошлом году, в поселке Чокурдах при повышении температуры до +26.2 был установлен рекорд тепла. Но удержался он лишь один год. Средний максимум в этих суровых местах составляет всего +10.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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