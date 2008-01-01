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Новости погоды


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Жаркая погода в центре России сменится прохладой.


ИА "Метеоновости" / 10:32 Среда, 17 июня

  Июнь текущего года войдет в историю наблюдений неустойчивой погодой.

Начало июня мало напоминало о лете. Среднесуточная температура не дотягивала до нормы 5-6 градусов, а в дневные часы не превышала 12 градусов. Москвичи уже и не надеялись на тепло. Но во второй пятидневке месяца оно пришло. А 11 июня максимальная температура в Москве впервые в этом году преодолела отметку в +30 градусов. Прохождение холодного атмосферного фронта, который пополнил июньскую копилку осадков за сутки на 22 мм, вновь сменилось прохладой. Она пришлась в аккурат на выходные дни, 13 и 14 июня. Но спустившийся со Скандинавии антициклон вернул жаркие дни. Во вторник дневной температуре в Москве немного не хватило до +30 градусов, ее максимальное значение на опорной метеостанции города ВДНХ в 15 часов составило +29.3 градуса. Тридцатиградусной отметки температура достигла лишь в южных областях Нечерноземья и в черноземной зоне.

Сегодня жаркая погода сохранится на всей территории Центрального федерального округа. Тридцатиградусная жара маловероятна лишь в Ярославской и Костромской областях, где максимальная температура ожидается от 22 до 27 градусов. А самой жаркой может стать Брянская область, где термометры покажут 28..33 градуса.

В четверг и пятницу жаркая погода в центральных областях Европейской России сохранится. Максимальная температура от 23 на севере округа до 30 градусов на остальной территории, на юге местами до +34. Не собьют жару даже кратковременные грозовые дожди, которые пройдут в отдельных районах.

Возврат прохладной погоды специалисты ожидают в воскресенье. Прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться ливнями с грозами, понизит температуру на 8-10 градусов. В воскресенье она приблизится к норме, а в понедельник будет уже ниже многолетних значений на 2 градуса. В дневные часы ее максимальное значение ожидается около 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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