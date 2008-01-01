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Балтийский циклон принес сильные дожди на северо-запад

ИА "Метеоновости" / 11:05 Среда, 17 июня



Центр циклона продолжает кружить над Балтийском морем, но атмосферный фронт, протянувшийся от него в широтном направлении, принес сильные дожди в Ленинградскую, Новгородскую, Вологодскую области и южные районы Республики Коми. Так в Новгородской области за вторник и ночь на среду выпало до 15 мм осадков, отмечались грозы. Но наибольшее количество осадков досталось Ленинградской области. В городе Кингисепп почти за 3 часа вылилась почти месячная норма осадков, 78.5 мм осадков.



При этом температура воздуха в дневные часы сохранялась высокой, от 25 до 28 градусов.



А в Новгородской области, в городе Старая Русса, температура даже установила новый рекорд по теплу. Ее максимальное значение повысилось до 29.4 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 1977 года.



Изменения в погоде в областях северо-запада ожидаются уже в субботу: температура существенно понизится. В ночные часы она будет от 5 до 10 тепла, днем от 15 до 20, в Архангельской области от 10 до 15 градусов. / meteonovosti.ru /



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