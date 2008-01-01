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На европейском юге умеренно тепло и грозовые дожди

ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 17 июня



Самая благоприятная погода в курортной зоне европейского юга отмечается в текущие дни на Черноморском побережье Краснодарского края. Солнечно, без существенных осадков и не жарко. Температура воздуха от Анапы до Сочи колеблется в дневные часы от 26 до 28 градусов. А вот получить удовольствие от Черного моря пока не получится. Вода прогревается медленнее и в настоящее время ее температура колеблется от 21 до 23 градусов.



Такой же температурный режим и в Крыму, но погоду омрачают сильные дожди. Во вторник полуостров оказался в ненастной зоне. Весь день и в ночь на среду лил дождь. Местами выпало до 33 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.



Неустойчивая погода и в республиках Северного Кавказа. Льют дожди от небольших до умеренных, а местами и сильные ливни. Во вторник сильный ливневой дождь прошел в Северной Осетии, в столице республики, Владикавказе, за час выпало почти 34 мм, гремели грозы, выпал град размером до 4 мм. В Карачаево-Черкесии, в населенном пункте Шаджатмаз, также сильный ливень с градом существенно пополнил июньскую копилку осадков, а диаметр градин составлял до 6 мм. / meteonovosti.ru /



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