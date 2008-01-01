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Температура в Москве идет на рекорд

ИА "Метеоновости" / 12:51 Среда, 17 июня



Сегодняшний день продолжает испытывать москвичей жарой. В 12 часов температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до +29.4 градусов и это не предел. Вполне возможно, что сегодня будет установлен новый суточный рекорд, который пока остается в далеком 1892 году со значением +30.8 градусов. / meteonovosti.ru /



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