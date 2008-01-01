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На Урал вернутся холода

ИА "Метеоновости" / 13:29 Среда, 17 июня



Несмотря на неустойчивость погоды в июне на Среднем и Южном Урале, большинство прошедших дней были теплыми и в среднем температура воздуха превышает норму на 1-2 градуса. Но уже в ближайшие дни регион захлестнет прохладный воздух. Причиной тому станет смена атмосферное циркуляции. С продвижением обширного антициклона (со Скандинавии он переместится в верховье Волги) Урал окажется на его восточной окраине, где господствуют ветры северных направлений. А потому существенных осадков не ожидается, а температура понизится.



Уже в четверг на Урале в ночные часы температура понизится до 5..10 градусов, в горах и низинах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов, днем от 15 до 20 тепла, местами 12..17 градусов, на юге Челябинской области до +25. / meteonovosti.ru /



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