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Новости погоды


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Рекорд в Москве состоялся


ИА "Метеоновости" / 16:24 Среда, 17 июня

  17 июня в 16 часов температура воздуха в Москве, на ВДНХ, достигла 31,1 градуса. А это значит, что побит температурный рекорд более чем столетней давности! Прежний рекорд в 30,8 градуса принадлежал 1892 году. Окончательная цифра нового максимума температуры воздуха для 17 июня будет известна после 18 часов. / meteonovosti.ru /
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