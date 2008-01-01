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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:21 Четверг, 18 июня

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

В столичном регионе сохранится теплая погода, кислородный режим благоприятный, атмосферное давление незначительно превышает климатическую норму. Такие погодные условия не предъявляют повышенные требования к функциональным возможностям организма и редко приводят к развитию выраженных симптомов ухудшения самочувствия. Однако, следует быть более внимательными к своему состоянию людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями, особенно при артериальной гипертонии, вегето-сосудистой дистонии, нарушениях сердечного ритма, мигрени, заболеваниях щитовидной железы, а также тем, кто плохо переносят жару и духоту. Следует контролировать артериальное давление и не допускать его резких скачков, принимать только те лекарства, которые назначил врач, соблюдать питьевой режим, стараться меньше находиться на солнце. / meteonovosti.ru /
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