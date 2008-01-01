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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 12:32 Четверг, 18 июня

  Сегодня в столице и ее окрестностях сохранится жаркая погода. Температура воздуха вновь устремится к тридцатиградусной отметке. Не собьют жару даже кратковременные дожди, которые вполне вероятны в отдельных районах. Вот уже более ста лет температура в этот день не превышала отметку в +30 градусов. Самым теплым сегодняшний день отмечался в далеком 1895 году, когда воздух прогрелся до +31.3 градусов, что стало суточным рекордом.

Противоположностью отличилась погода в этот день двумя годами раньше. В 1893 году под утро похолодало до +3.2 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума (заморозков после 12 июня в Москве уже не наблюдалось).

Сильные дожди накрыли город в 1928 году, выпало 27.4 мм осадков при месячной норме 75 мм. / meteonovosti.ru /
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