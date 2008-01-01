Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
18 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди принесут на юг Красноярского края похолодание


ИА "Метеоновости" / 12:35 Четверг, 18 июня

  Устойчивый циклонический вихрь с центром над Карским морем подчинил своему влиянию всю территорию Красноярского края. Вторжение арктических масс с северо-восточным ветром на высотах спровоцировали образования активного циклонического образования на юге территории. Как следствие, уже сегодня, 18 июня, погода на юге края начнет меняться и на смену жаркой погоде холодный атмосферный фронт принесет похолодание и ливни. Конец рабочей недели и предстоящие выходные пройдут под шум дождя, который понизит дневную температуру воздуха на 10-12 градусов. В пятницу, 19 июня, в Красноярске в ночные часы дождь с грозой и порывистым ветром до 8-13 м/с, температура воздуха +15..+17 градусов. В дневные часы пятницы и выходные дни не выше +19..+21 градусов. В столице края на сегодняшний день количество выпавших осадков уже составляет 103% от месячной нормы, и дождливые выходные обещают существенно пополнить копилку небесной влаги. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+29
Пт.
19 июн.
+29
Сб.
20 июн.
+29
Вс.
21 июн.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Джейкобабад		 -2
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Белая Гора

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100