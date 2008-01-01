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Рекордная жара в Санкт-Петербурге с пятницы пойдет на спад

ИА "Метеоновости" / 13:15 Четверг, 18 июня



С 7 июня в Санкт-Петербурге суточная температура воздуха уверенно вышла на превышение среднемесячных многолетних значений. 8 июня амплитуда этих значений достигла +9,5, воздух в дневные часы прогрелся до +30,3 значений, но до рекорда 2019 года все же не хватило 1,1 градуса. Первый обновленный рекорд текущего месяца состоялся 17 июня 2020 года, воздух прогрелся в среду до +27,7 градусов, чего не случалось в городе целых 125 лет. Сегодня, 18июня, температур вновь уверенно идет на рекорд. В 12-00 местного времени в северной столице воздух уже прогрелся до +29,0 градусов и это только начало. А в далеком 1905 году, когда был установлен рекорд, дневные температуры достигли пика при значении +31,3 градуса. Так что метеорологическая летопись Петербурга вновь готовится обновить климатические значения.



Такие жаркие дни Санкт-Петербург подарил устойчивый высотный антициклон, который расположился над центральными регионами России. Но над акваторией северных морей властвует не менее активный циклонический вихрь, который всеми силами пытается изменить ситуацию над северо-западными регионами страны. И именно он станет причиной предстоящего похолодания в выходные дни. Противоборство двух барических систем приведет к образованию волновых атмосферных фронтов. В результате, в ночь на пятницу здесь прошумят ливни с грозами, и в дневные часы при северо-восточном ветре в городе будет уже не выше +23..+25 градусов.



В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, температурный максимум прогнозируется не выше +16..+18 градусов, но зато и осадков не прогнозируется, на смену жаркому антициклону придет его коллега со Скандинавии с прохладой, но без дождей. / meteonovosti.ru /



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