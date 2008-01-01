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В Китае участились экстремальные явления погоды

ИА "Метеоновости" / 13:37 Четверг, 18 июня



Пекинский Климатический Центр распространил информацию о том, что под влиянием слабого события Эль-Ниньо погодные и климатические условия в Китае характеризуются ранним наступлением сезона наводнений, экстремальными осадками, неравномерным распределением осадков, а также ранним наступлением высокой температуры воздуха.



Начиная с сезона наводнений, климат претерпел большие колебания, а погодные и климатические условия сложны, и экстремальные явления происходят часто. Основные характеристики заключаются в следующем.Раннее начало сезона наводнений и многочисленные ливневые процессы в основной сезон наводнений в Южном Китае начались на 12 дней раньше, чем обычно. Сливовый дождь на юге региона реки Янцзы начался 1 июня, на 7 дней раньше, чем в обычные годы. Начиная с сезона наводнений, Китай был последовательно подвержен 9 региональным ливневым процессам. Экстремальные значения осадков отмечались в 120 городах и превысили месячные исторические экстремумы с начала сезона наводнений.Отмечено неравномерное распределение площади осадков и заметные поэтапные метеорологические условия засухи.к 4 июня умеренные и сильные метеорологические условия засухи появились в Восточном Северо-Западном Китае, Северо-Западном Северном Китае, южном регионе Хуанхуай, регионе Цзянхуай и регионе Цзянхань. Суровые метеорологические условия засухи охватили Южный Хэнань, Центрально-западный Аньхой и северо-восточный Хубэй.Отмечено раннее начало высокой температуры воздуха: с 1 по 9 мая Центрально-Восточный Китай подвергся воздействию самой ранней высокотемпературной погоды с 1961 года. / meteonovosti.ru /



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