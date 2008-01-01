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Жара в Москве и области сменится прохладой

ИА "Метеоновости" / 13:57 Четверг, 18 июня



погода. В дневные часы воздух раскаляется до 30 градусов и выше. Температура воздуха превышает привычные показатели. И снова фиксируются рекорды. Так, 17 июня в Москве термометры показали 31,4 градуса. Такой жары в столице не было с конца позапрошлого века. В 1892 году воздух прогрелся до 30,8 градусов. Рекорд держался 128 лет. Но обширный антициклон, определявший погодные условия в средней полосе ЕТР, постепенно смещается в восточном направлении, уступая место скандинавскому циклону. Скандинавский циклон сбавит жару, принесет грозовые дожди и порывистый ветер. Влияние циклона начнет ощущаться в Москве уже завтра, 19 июня. Сохранится жаркая погода, при переменной облачности местами будут приниматься небольшие кратковременные дожди. Воздух прогреется до 26..28 градусов, по области до +30. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.



20 июня переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 17..19 градусов, по области до 14. Днем кратковременные дожди, возможны грозы. Жара ослабеет до 24..26 градусов, по области 23..28. При грозе ветер усилится до 12-15 м/с, из-за чего покажется, что температура ниже.



Очередное похолодание ожидается в воскресенье, 21 июня. Ночью при переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди, температура воздуха 15..17 градусов, по области до 13. Днем осадков не ожидается, 21..23, по области 18..23. Ветер северо-восточные 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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