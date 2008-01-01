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Новости погоды
Циклонический вихрь испортит погоду в Сибири.
ИА "Метеоновости" / 14:11 Четверг, 18 июня
В Сибири всю неделю погода была стабильной. Температурный режим соответствовал норме. Малооблачная погода без осадков баловала жителей спокойствием. Но активность северного циклонического вихря приведет к изменению погодных условий на большей части территории
России, в том числе в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. Температурный фон в этих регионах уже с пятницы будет меньше климатических значений на 4-6 градусов.
Активные атмосферные фронты принесут с собой дожди и порывистый ветер, до 12 м/с. В выходные дни по ночам здесь не выше +5..+10 градусов, днем температура воздуха +14..+19 градусов. / meteonovosti.ru /
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