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Рекорд в Москве состоялся, по количеству осадков..

ИА "Метеоновости" / 18:41 Четверг, 18 июня



18 июня синоптики ждали рекорда по температуре, но он не состоялся, остался за 19 веком. Но 18 июня 2020 года все же войдет в метеорологическую летопись, как самый дождливый день. К 18 часам на ВДНХ выпало 37 мм осадков. А это значит, что пал рекорд 1928 года с суточной суммой осадков 27, 4 мм.



С учетом этого ливня на Москву и начала месяца выпало 123 мм осадков, или 164% месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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