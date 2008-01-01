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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:12 Пятница, 19 июня

  Предстоящим днём, несмотря на то, что Московский регион находится под влиянием антициклона, на его западной периферии, из-за близости атмосферных фронтов погода будет носить неустойчивый характер, что выразится в локальных кратковременных дождях и даже грозах.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 19 июня на территории Московии сохранится жаркая погода: при переменной облачности воздух прогреется до 25..30 градусов. Местами пройдёт кратковременный дождь, не исключена и гроза. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в норме.

По медицинской квалификации погода будет с выраженным биотропным действием за счет условий термического дискомфорта (духота) и низкого содержания кислорода в приземном слое воздуха (внешняя гипоксия). Для метеочувствительных людей старшего возраста, страдающих хроническими заболеваниями, с явлениями дыхательной, кислородной недостаточности такие погодные условия являются дополнительной нагрузкой на организм и часто провоцируют ухудшение самочувствия. У лиц с гипертонической болезнью в жару может снизиться или повыситься артериальное давление, поэтому следует контролировать его и не допускать резких скачков. Избегать перегрева, обезвоживания и не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками. При склонности метеозависимых людей к аллергическим реакциям необходимо иметь при себе антигистаминные препараты, рекомендованные врачом (при управлении автомобилем, на работе лучше использовать препараты без седативного действия). В жару аллергические реакции могут сопровождаться повышением температуры, поэтому необходимы и жаропонижающие препараты и обильное питье, возможны кожные проявления аллергии (солнечная крапивница). При выходе на воздух следует избегать длительного пребывания на солнце, а при необходимости применять наружные противовоспалительные и защитные мази.

Геомагнитный фон 19 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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