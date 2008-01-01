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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:35 Пятница, 19 июня



Погодные условия в столичном регионе редко совпадают с климатической нормой. Сегодня, 19 июня, тоже очень жарко. Днем воздух прогреется до 26..28 градусов. Но это далеко не рекорд. Ведь максимальное значение температуры для этого дня 31,8 градуса. И более ста лет температура воздуха не превышает эту отметку. Рекорд был установлен в 1897 году. К позапрошлому веку относится и минимальное значение температуры, +3,5 градуса, установленное в 1885 году.



Сильные дожди накрыли город в 1978 году, выпало 27.7 мм осадков при месячной норме 75 мм.



В прошлом, 2019 году, было очень тепло. Температура воздуха превысила норму на 6 градусов. Ночью термометры показали 15,3 градуса, днем воздух прогрелся до 27,4 градуса. Осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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