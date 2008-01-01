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Московские дожди: где густо, а где пусто

ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 19 июня



В четверг в столице уже с утра солнце палило нещадно, стремительно повышая температуру воздуха. В 13 часов на опорной метеостанции города она преодолела тридцатиградусную отметку, повысившись до +30.4, но рекорд (+30.8 градусов) устоял. С прогревом воздуха начала развиваться конвективная облачность. Дождевые облака нависли над московским улицами, но дожди прошли не повсеместно. Самые сильные ливни с грозами отмечались в северной половине столицы. Наибольшее количество осадков, 51.2 мм, зарегистрировано в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии. В районе ВДНХ за считанные часы выпало больше половины месячной нормы, 41 мм. Итог июня на главной метеостанции Москвы уже составляет 127 мм или 169% от месячной нормы.



В то же время в Тушино копилка осадков пополнилась лишь на 0.1 мм.



А вот жителей Южного округа столицы дождь не замочил. Здесь выпало от 0.1 до 0.5 мм, да и то местами. / meteonovosti.ru /



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