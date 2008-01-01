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Аномальное тепло в Санкт-Петербурге уступает место прохладе

ИА "Метеоновости" / 11:34 Пятница, 19 июня



лета не обещало тепла. Месяц начался с прохладной погоды. Но уже к концу первой пятидневки температура вошла в русло климатической нормы, а затем начала наверстывать упущенное тепло. К середине месяца столбик термометров в дневные часы уже уверенно преодолевал двадцати пятиградусную отметку. А накануне, 18 июня, температура в Северной столице повысилась до +32.4 градусов, что стало суточным рекордом, уже вторым за этот месяц. Среднесуточное значение температуры превысило норму на 8 градусов! Аналогичная жара отмечалась в городе на Неве более ста лет тому назад, в 1905 году, но тогда максимальная температура достигла лишь +31.3 градуса.



Еще выше была температура и в Пскове, +32.6, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд, +29.5, отмечался в 1918 году. Заветной планки температура достигла и в других городах северо-запада. В Новгороде суточный рекорд теперь составляет +29.8, что на 0.8 градусов выше рекорда, удерживающегося с 1986 года.



Аномальное тепло в областях северо-запада сопровождается дефицитом осадков. Сильные дожди отмечались лишь в течение 3-4 дней июня и, несмотря на то, что были они сильными (до 17 мм), суммарное количество осадков еще не достигло месячной нормы.



В минувшие сутки и в ночь на пятницу области северо-запада оказались на пути циклона, который проявил себя сильными ливнями с грозами. Дожди шли на большей части территории, но максимальное количество осадков досталось Ленинградской области (до 27 мм).



Сегодня в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях сохранится жаркая погода. Температура вновь повысится до +30 градусов, а на юге территории местами и до +33. Но уже в субботу, после прохождения холодного атмосферного фронта, заметно похолодает. Температура понизится на 8-10 градусов, в Псковской и Новгородской областях на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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