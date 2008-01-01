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В Якутии жарче, чем в Крыму

ИА "Метеоновости" / 12:05 Пятница, 19 июня



Во второй половине июня над северной половиной Дальневосточного федерального округа прочно установился антициклон. Благодаря нему, в арктических районах Якутии температура воздуха в текущие дни превышает норму на 12-16 градусов. Аномальным теплом выделяются восточные и северо-восточные районы Республики, по праву считающиеся самыми холодными районами не только России, но и всего Северного полушария. В минувшие сутки в этих районах максимальная температура повышалась до +31..+33 градусов, в то время, как в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края температура воздуха не достигала тридцатиградусной отметки.



Чем дальше на юг Дальневосточного округа, тем меньше положительные отклонения от нормы. А в Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине и вовсе прохладно. Максимальная температура на охотском побережье Хабаровского края и на Сахалине была всего лишь от 8 до 13 градусов. Дискомфорт в погоде этих районах усиливается дождями, которые приносят циклоны, смещающиеся вдоль Амура. В минувшие сутки сильные дожди прошли на Сахалине, до 15 мм, в Хабаровском крае, до 18 мм и в Забайкальском крае, до 28 мм.



В ближайшие выходные дни существенных изменений в погоде Дальнего Востока не произойдет. / meteonovosti.ru /



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