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Запасы влаги сибирского циклона не иссякают
ИА "Метеоновости" / 12:32 Пятница, 19 июня
В текущие дни погоду в южных районах Сибири определяет циклон. Он медленно смещается с запада на восток, закрывает небо облаками, препятствуя солнечному прогреву. Именно из-за него в южных районах Западной Сибири, которые оказались уже в тыловой части циклона, температура воздуха "отстает" от нормы на 4-6 градусов. А в Восточной Сибири, в передней части циклона, льют сильные дожди. Так, в минувшие сутки в отдельных районах Хакасии за 3 часа выпало до 55 мм осадков. В центральных и южных районах Красноярского края копилка осадков местами пополнилась на 28 мм.
Сегодня на юге Восточной Сибири (в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве) сохранится неблагоприятная погода с сильными и очень сильными дождями, грозами, крупным градом и усилением ветра до 25 м/с. Температура воздуха останется в пределах нормы.
А на западе Сибири по-прежнему холодно. В Омской области в ночь на субботу ожидаются заморозки, температура понизится до 0:-5 градусов.
В выходные дни циклон не растеряет своей активности, дожди от умеренных до сильных сохранятся. / meteonovosti.ru /
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