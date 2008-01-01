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Новости погоды


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Сильные дожди в Краснодарском крае сохранятся


ИА "Метеоновости" / 14:24 Пятница, 19 июня

  Южные районы Европейской России в текущие дня находятся в зоне активных атмосферных фронтов, что определяет неустойчивую погоду. В четверг в Апшеронском районе Краснодарского края прошел сильный ливневый дождь, местами за 30 минут вылилось до 30 мм осадков. Гремели грозы, отмечался град. Сильные дожди отмечались и в Крыму, где местами выпало до 16 мм осадков. Не обошли дожди стороной и республики Северного Кавказа. В Северной Осетии копилка осадков пополнилась на 28 мм, в Чеченской Республике на 24 мм.

В ближайшие дни на европейском юге сохранится неустойчивая погода. В Краснодарском крае местами пройдут сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра (исключая город-курорт Сочи). А вот Крымский полуостров дожди не заденут и здесь существенных осадков не ожидается.

Температура днем составит от 23 до 28 градусов, местами повысится до +30.

Вода в Черном море на курортах Краснодарского края и Крыма прогрелась до 22-23 градусов. / meteonovosti.ru /
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