Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
19 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жаркая погода ожидается в арабском регионе


ИА "Метеоновости" / 20:03 Пятница, 19 июня

  Виртуальная сессия Арабского форума по прогнозированию климата (ArabCOF) состоялась 3 июня 2020 года. Форум функционирует в качестве всеобъемлющего органа в поддержку субрегионального форума по климатическим перспективам Совета сотрудничества стран Персидского Залива и Северной Африки.Согласно информации, опубликованной по итогам форума, температура воздуха, вероятно, будет выше нормы этим летом почти во всем арабском регионе, особенно в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте, Египте, Ливии, Тунисе, Алжире, Северном Марокко, Южном Омане, Йемене, Джибути и Сомали. Нормальные и выше нормальных условий прогнозируются над южным Марокко, Западной Мавританией, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Северным Оманом.Ожидается, что общее количество осадков будет выше нормы на юге Аравийского полуострова и в Восточной Африке. Для остальной части региона специального сценария не предусмотрено. Всемирная Метеорологическая Организация поддерживает глобальную сеть региональных форумов по прогнозированию климата, которые объединяют экспертов по климату и представителей чувствительных к климату секторов для подготовки основанных на консенсусе, соответствующих потребностям пользователей продуктов по прогнозированию климата в целях снижения связанных с климатом рисков и поддержки устойчивого развития. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+28
Сб.
20 июн.
+27
Вс.
21 июн.
+20
Пн.
22 июн.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Габес		 -2
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Цзинань

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100