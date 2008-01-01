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Жаркая погода ожидается в арабском регионе

ИА "Метеоновости" / 20:03 Пятница, 19 июня



Виртуальная сессия Арабского форума по прогнозированию климата (ArabCOF) состоялась 3 июня 2020 года. Форум функционирует в качестве всеобъемлющего органа в поддержку субрегионального форума по климатическим перспективам Совета сотрудничества стран Персидского Залива и Северной Африки.Согласно информации, опубликованной по итогам форума, температура воздуха, вероятно, будет выше нормы этим летом почти во всем арабском регионе, особенно в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте, Египте, Ливии, Тунисе, Алжире, Северном Марокко, Южном Омане, Йемене, Джибути и Сомали. Нормальные и выше нормальных условий прогнозируются над южным Марокко, Западной Мавританией, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Северным Оманом.Ожидается, что общее количество осадков будет выше нормы на юге Аравийского полуострова и в Восточной Африке. Для остальной части региона специального сценария не предусмотрено. Всемирная Метеорологическая Организация поддерживает глобальную сеть региональных форумов по прогнозированию климата, которые объединяют экспертов по климату и представителей чувствительных к климату секторов для подготовки основанных на консенсусе, соответствующих потребностям пользователей продуктов по прогнозированию климата в целях снижения связанных с климатом рисков и поддержки устойчивого развития. / meteonovosti.ru /



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