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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:27 Суббота, 20 июня

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта с севера. Днем еще сохранится жаркая погода: при переменной облачности воздух в столице успеет прогреться до 26..28, по области 25..30 градусов. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 13-18 м/с. Атмосферное давление середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном мегаполисе будет более комфортная погода за счет понижения температуры и уменьшения влажности, нормального содержания кислорода в воздухе. Атмосферное давление существенно не меняется и сохранится в пределах климатических значений. Для метеозависимых людей это индифферентный характер внешних условий, погодозависимые обострения развиваются редко, и можно больше времени уделить прогулкам на воздухе, особенно полезны ранние утренние занятия дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, воздушные ванны.

Но следует помнить, что в теплый период года возрастает риск для лиц с аллергической настороженностью, поэтому им необходимо избегать пребывания на солнце и в лесопарковых зонах. Кроме того, у метеозависимых людей, склонных к сосудистым нарушениям, в летнюю жару может ухудшаться самочувствие, возможны скачки артериального давления или нарушения сердечного ритма. В этих случаях желательно применять рекомендованные врачом лекарства, соблюдать питьевой режим, в дневные часы избегать пребывания на солнце.

Геомагнитный фон 20 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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