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На юге Западной Сибири погода переменчива

ИА "Метеоновости" / 06:35 Суббота, 20 июня



Мощный циклон над Сибирью , который обуславливает синоптические процессы не только у земли, но и на высоте около 5 км. существенно испортил погоду. Повсюду прошли дожди, местами сильные, прогремели грозы, температура понизилась. Атмосферные фронты, связанные с данным циклоном, не дадут насладиться хорошей погодой и в weekend , местами кратковременные дожди, грозы, ночью +6..+11 градусов, днем +15..+20 градусов.



С 22 июня характер погоды начнет меняться. Циклон отступит и на юге западной Сибири начнет повышаться атмосферное давление. Осадки прекратятся, облачность уменьшится, поэтому ночью не по-летнему холодно: +4..+9, в горах до -3 градусов. Днем столбик термометра поползет вверх, +20..+25 градусов.



С 23 июня в Сибирь снова вернется лето! Без осадков, днем +22.. +27 градусов. / meteonovosti.ru /



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