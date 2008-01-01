Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
20 июня 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:45 Суббота, 20 июня

  Сегодня в Москве сохранится жаркая погода с максимальной температурой 26..28 градусов. Но уже во второй половине дня она начнет меняться. Прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться кратковременными дождями, местами сильными, с грозами, а в отдельных районах и с градом, ветер усилится в порывах 13-18 м/с. Затем ветер сменит направление на северо-восточное, и температура начнет понижаться.

Все температурные рекорды сегодня останутся непреодолимыми. Самый теплый этот день отмечался в 1956 году, когда максимальная температура повысилась до +31.1 градуса.

А в 1880 году под утро температура понизилась до +3.4 градусов. И с тех пор холоднее в этот день ни разу не было.

Рекордным количеством осадков отметилось 20 июня в 2015 году, тогда выпало 31.7 мм при месячной норме 75 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Сб.
20 июн.
+27
Вс.
21 июн.
+20
Пн.
22 июн.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Ираншехр		 -0
Тянь-Шань

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Дуррес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100