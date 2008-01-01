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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:45 Суббота, 20 июня



Сегодня в Москве сохранится жаркая погода с максимальной температурой 26..28 градусов. Но уже во второй половине дня она начнет меняться. Прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться кратковременными дождями, местами сильными, с грозами, а в отдельных районах и с градом, ветер усилится в порывах 13-18 м/с. Затем ветер сменит направление на северо-восточное, и температура начнет понижаться.



Все температурные рекорды сегодня останутся непреодолимыми. Самый теплый этот день отмечался в 1956 году, когда максимальная температура повысилась до +31.1 градуса.



А в 1880 году под утро температура понизилась до +3.4 градусов. И с тех пор холоднее в этот день ни разу не было.



Рекордным количеством осадков отметилось 20 июня в 2015 году, тогда выпало 31.7 мм при месячной норме 75 мм. / meteonovosti.ru /



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