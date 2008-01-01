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Новости погоды
Балтийск утонул в проливных дождях
ИА "Метеоновости" / 11:59 Суббота, 20 июня
В последний рабочий день уходящей недели на крайний запад России вышел активный циклон. Основной удар он нанес по Балтийску, который находится в Калининградской области. За сутки на город вылилось 42 мм небесной влаги при месячной норме 78 мм.
В предстоящие два-три дня Балтийск останется вблизи атмосферного фронта, который и продолжит пополнять копилку осадков дождями кратковременного характера. / meteonovosti.ru /
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