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Новости погоды


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Балтийск утонул в проливных дождях


ИА "Метеоновости" / 11:59 Суббота, 20 июня

  В последний рабочий день уходящей недели на крайний запад России вышел активный циклон. Основной удар он нанес по Балтийску, который находится в Калининградской области. За сутки на город вылилось 42 мм небесной влаги при месячной норме 78 мм.

В предстоящие два-три дня Балтийск останется вблизи атмосферного фронта, который и продолжит пополнять копилку осадков дождями кратковременного характера. / meteonovosti.ru /
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